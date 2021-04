Missão impossível exige mais uma noite de sonho aos dragões

Nuno A. Amaral Hoje às 07:44 Facebook

Dar a volta a uma desvantagem de 0-2 seria inédito para o F. C. Porto. Chelsea favorito, mas o treinador Tuchel já caiu em situação idêntica.

Menos de uma semana depois, o F. C. Porto está de novo em Sevilha para tentar aquela que seria uma improvável e sensacional reviravolta nestes quartos de final com o Chelsea. Numa eliminatória sem fator casa, devido às intermináveis restrições impostas pela pandemia, os dragões voltam ao Sánchez Pizjuán para jogarem desta vez na condição de "visitantes", sabendo que só poderão seguir em frente na Champions se conseguirem vencer a equipa inglesa por dois golos de diferença, desde que marquem no mínimo três.