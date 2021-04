"Míssil" de Traoré devolve "wolves" às vitórias

JN/Agências Ontem às 23:23 Facebook

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, quebrou esta sexta-feira um ciclo de cinco jogos consecutivos sem vencer ao derrotar o Fulham, por 1-0, em Londres, na 31.ª jornada da Liga inglesa.

A equipa com mais portugueses de Inglaterra, que tinha somado três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos do campeonato (a última vitória remontava a 19 de fevereiro, na receção ao Leeds United, por 1-0) chegou ao triunfo aos 90+3 minutos, graças a um momento de inspiração de Adama Traoré, que disparou um verdadeiro "míssil", de ângulo difícil, que não deu a mínima hipótese de defesa ao guarda-redes francês Alphonse Aréola.

Num jogo equilibrado, em que as duas equipas quiseram arriscar pouco e preferiram dar prevalência à segurança defensiva, o "Wolves" chegou ao golo quando todos pareciam conformados com o nulo, num lance de contra-ataque em que Adama Traoré foi lançado pelo jovem português Fábio Silva, entrou na área pelo flanco direito e, perante a pressão do central dinamarquês Joachin Andersen, rematou com potência e de forma fulminante.

O Wolverhampton apresentou-se com cinco jogadores portugueses no onze inicial, Rui Patrício, Nelson Semedo, Rúben neves, Daniel Podence e Pedro Neto, e mais dois no decorrer da partida, João Moutinho, que rendeu Pedro Neto aos 32 minutos, e Fábio Silva, que entrou para o lugar do brasileiro Willian José, aos 78. Já no Fulham, o avançado português Ivan Cavaleiro só entrou aos 84 minutos.

Com este triunfo, a equipa de Nuno Espírito Santo subiu ao 12.º lugar, com 36 pontos (31 jogos), enquanto o Fulham permanece no 18.º, primeiro abaixo da linha de água, com 26 (32), numa tabela classificativa liderada pelo Manchester City, com 74 (31), seguido do Manchester United, com 60 (30), do Leicester, com 56 (30), e do West Ham, com 52 (30).Futebol