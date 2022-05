Mitchell van der Gaag oficializado como adjunto no Manchester United

JN/Agências Hoje às 12:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O neerlandês Mitchell van der Gaag, que em Portugal já orientou o Marítimo e o Belenenses, e o inglês Steve McCLaren vão ser adjuntos de Erik ten Hag no Manchester United, anunciou o clube inglês de futebol.

Em comunicado, o clube, no qual alinham Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, refere que os dois técnicos "tiveram passagens de grande sucesso ao lado de Ten Hag" e que ambos "trazem uma riqueza de experiência europeia".

Mitchell van der Gaag, que, de acordo com o clube, ainda precisa de um visto de trabalho no Reino Unido, foi adjunto de Ten Hag no Ajax, enquanto Steve McClaren, uma figura conhecida nos "red devils", trabalhou com o futuro técnico principal do Manchester United no Twente.

Enquanto jogador, o defesa Mitchell van der Gaag representou o Marítimo durante cinco temporadas, tendo antes passado por clubes como o PSV, o Utrecht e o Motherwell.

Van der Gaag iniciou a sua carreira de treinador na equipa B do Marítimo, orientando depois a equipa principal dos insulares e o Belenenses. Depois de passagens por várias equipas dos Países Baixos, assumiu a equipa B do Ajax e na época passado foi adjunto de Ten Hag na formação principal.

Steve McClaren tem feito a sua carreira maioritariamente em Inglaterra, tendo já sido selecionador principal, e trabalhou vários anos no Manchester United, como adjunto de Alex Ferguson.

Em abril passado, o Manchester United, que terminou a liga inglesa na sexta posição, anunciou a contratação para a próxima temporada de Erik ten Hag, técnico que substitui no cargo Ralf Rangnick, que assumiu o comando da equipa em novembro passado.