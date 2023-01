Miúdos Jude Bellingham e Josko Gvardiol centram atenções

Rui Almeida Santos Hoje às 13:04 Facebook

O PSG entrou na corrida por Jude Bellingham, médio de 19 anos, internacional por Inglaterra, que também é pretendido pelo Real Madrid. Por outro lado, o central croata Josko Gvardiol, de 20 anos, vai renovar pelo Leipzig.

Manchester United: Os "red devils" continuam empenhados em reforçar o ataque, após a saída de Cristiano Ronaldo. A "Sky Sports" avança que o internacional neerlandês Wout Weghorst, que está cedido ao Besiktas pelo Burnley, é hipótese. O United espera que o jogador possa antecipar a saída do clube turco e acena com uma proposta de empréstimo, até ao final da época.

Chelsea: O clube londrino continua a negociar a renovação do contrato do internacional francês N'Golo Kanté, que expira em junho. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o jogador estará recetivo a continuar em Stamford Bridge, dependendo da proposta que lhe for entregue.

PSG: O Real Madrid tem concorrência pesada por Jude Bellingham. O médio do Borussia Dortmund, de 19 anos, é um dos jogadores mais desejados no mercado de transferências, num negócio que terá, certamente, contornos milionários. O internacional inglês é mesmo o jogador mais valioso do mundo para o Observatório do Futebol, que o avaliou recentemente em mais de 208 milhões de euros.

Inter de Milão: Cedido pelo Chelsea até ao final da época, a continuidade de Romelu Lukaku em Milão para lá de junho deste ano é um cenário cada vez mais difícil de se concretizar, devido aos constantes problemas físicos do ponta de lança internacional belga.

Leipzig: Pretendido por meio mundo, Josko Gvardiol, uma das principais figuras da Croácia durante o último Mundial, vai renovar pelo clube alemão até 2027. A imprensa alemã refere que a cláusula de rescisão do defesa central, de 20 anos, fixar-se-á nos 110 milhões de euros.