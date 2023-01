Miura, o japonês "eterno", vai jogar em Portugal

Nuno A. Amaral Hoje às 10:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Oliveirense prepara-se para apresentar o futebolista mais velho do Mundo. Aos 55 anos, Miura já fez quase 1000 jogos e marcou 289 golos.

Golpe mediático ou contratação certeira? Seja o que for, a Oliveirense vai receber este sábado um reforço inusitado. O japonês Kazuyoshi Miura, de 55 anos, chega a Portugal para representar a equipa de Oliveira de Azeméis, atual 11.ª classificada da Liga 2, dando mais um passo numa carreira profissional interminável, que teve início em 1986.

O futebolista mais velho do Mundo, nascido em Shizuoka a 26 de fevereiro de 1967, começou a jogar no Brasil, onde representou clubes como o Santos, o Palmeiras e o Coritiba, antes de voltar ao país natal para se tornar uma autêntica estrela durante a década de 1990. Ao serviço do Tokyo Verdy, marcou mais de 100 golos, a ponto de ter sido considerado o melhor futebolista asiático em 1993.

PUB

O sonho de representar o Japão num Campeonato do Mundo esteve a um passo de ser concretizado cinco anos depois, mas uma decisão muito polémica do selecionador Takeshi Okada deixou-o de fora da convocatória para a fase final da competição, realizada em França. Depois de já ter passado pelo futebol italiano, onde representou o Génova, Miura voltaria a sair para a Europa, desta vez rumo aos Balcãs, para vestir a camisola do Croatia Zagreb, então com 32 anos.

Após passagens pelo Kyoto, Vissel Kobe e Yokohama FC, de novo em terras nipónicas, e ainda pelo Sydney FC, na Austrália, "Kazu", como é conhecido no Extremo Oriente, decidiu aventurar-se no futsal. Em 2012, aos 45 anos, conseguiu a proeza de se tornar o jogador mais velho de sempre a participar num Mundial da modalidade, tendo entrado num jogo em que o Japão defrontou o Brasil.

De regresso ao futebol e ao Yokohama, Miura voltou a entrar no livro dos recordes, quando se tornou o jogador mais velho a marcar um golo num jogo oficial, em 2016, então com 48 anos. No ano seguinte, já com 50, passou a ser o futebolista mais velho a participar numa partida oficial, de novo com as cores do Yokohama FC, onde se manteria até 2021, ano em que assinou contrato com o Suzuka Getters.

Na presente época, disputou 18 jogos e marcou dois golos pelo clube da 4.ª divisão nipónica, que é detido pelo grupo Onodera, que também possui a Oliveirense. Assim se explica a viagem para Portugal e a assinatura do contrato com o emblema de Oliveira de Azeméis, onde se tornará uma das atrações da Liga 2.