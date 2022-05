MLS deve sobrepor-se a um possível regresso a Barcelona no futuro de Messi

JN Hoje às 12:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar do desejo do pai em vê-lo regressar a Barcelona, o internacional argentino deverá cumprir o contrato que o liga ao PSG até 2023 e, depois, mudar-se para os Estados Unidos da América.

Segundo o canal "Direct TV", Lionel Messi pretende passar mais uma temporada em Paris, de forma a manter-se a um nível elevado em ano de Mundial, que em 2022 se disputa nos meses de novembro e dezembro, no Catar.

Em 2023, quando termina o contrato com o campeão francês, e apesar de ter mais um ano de opção no acordo, o avançado pondera juntar-se ao Inter Miami, do qual é dono David Beckham, com quem Messi continua a negociar a compra de 35% do clube.

Caso isso aconteça, goram-se as expetativas de voltar a ver Messi com a camisola do Barcelona, hipótese que voltou a ser veiculada depois de o pai do astro argentino, Jorge Messi, ter admitido que gostava de ver o filho, hoje com 34 anos, regressar a Camp Nou.