Mo Salah garante que vai continuar no Liverpool

Após insistência dos jornalistas, o internacional egípcio, cujo contrato termina em 2023, admitiu que vai continuar a vestir a camisola dos "reds" na próxima temporada. Sadio Mané só se pronuncia sobre o seu futuro depois da final da Champions.

Aquela que era uma das grandes incógnitas no Liverpool para a próxima época ficou desfeita. Mohamed Salah, que está a um ano de terminar contrato com os "reds", confirmou que vai continuar no clube, em 2022/2023.

"Não quero ser egoísta. Numa semana muito importante para nós, o meu foco é na equipa. Quero voltar a ganhar a Liga dos Campeões. Sobre o meu contrato, temos muito tempo para falar sobre isso. Vou ficar na próxima época, de certeza", explicou Salah.

Menos clara é a situação do seu companheiro de ataque, Sadio Mané, que atirou para o final da época a resolução do seu futuro. "Responderei a isso depois da Liga dos Campeões", atirou o internacional senegalês, que é cobiçado pelo Barcelona.