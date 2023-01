Mocidade Sangemil: Alma e coragem para atingir marca redonda

Mocidade Sangemil faz 50 anos em 2024 e o objetivo passa pela estabilidade. Falta de elementos na estrutura é problema.

Fundado no ano da revolução de abril, o Mocidade Sangemil Atlético Clube tem como objetivo chegar estável e a respirar saúde em 2024, quando cumprirá 50 anos de existência. Desportivamente, a equipa está a seguir um rumo de crescimento, mas a falta elementos na estrutura e atletas na formação tem sido fatal para as aspirações do emblema maiato.

Atualmente a disputar a 2.ª Divisão Distrital, da A. F. Porto, o Mocidade Sangemil joga no Complexo Municipal de Cutamas, uma casa temporária, pois face às medidas exíguas está impedido de receber jogos de divisões superiores. Essa é uma parte do problema, uma vez que o emblema maiato não tem campo próprio.