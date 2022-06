Modalidade cativante de portas abertas aos jovens

Rui Almeida Santos Hoje às 13:41 Facebook

Quem experimenta o hóquei em campo rende-se, mas em Santa Maria de Lamas o recrutamento de atletas não tem sido fácil.

Tal como na variante em patins, o hóquei em campo também se joga com um stick, entre duas equipas que procuram marcar golos na baliza adversária. No entanto, as semelhanças entre as duas modalidades ficam-se sobretudo por aqui. Entre outras particularidades, e para lá das sapatilhas em vez de patins, no hóquei em campo as tabelas estão interditas, "só se pode jogar com a face plana do stick e há uma série de técnicas que vão apaixonando os atletas mais jovens", explica Goreti Santos, vice-presidente do Clube Futebol U. Lamas - Hóquei.

Daniel Dolores, jogador da equipa principal e treinador dos sub-15, deixou-se levar por essa onda de entusiasmo quando tinha 10 anos, "numa altura em que o U. Lamas tinha dois ou três escalões de formação". Hoje, a realidade não é tão animadora. Nas camadas jovens, o clube tem em atividade apenas a equipa de sub-15, culpa da pandemia, que "afastou muitos atletas que acabaram por abraçar outros desportos", e da dificuldade em recrutar jovens para a modalidade, pese embora as investidas do clube "junto das escolas para que o hóquei em campo chegue aos mais novos", assinala Goreti Santos.