Modalidades de pavilhão com aval do Governo para retomar atividade

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, e com efeitos a partir de 1 de agosto, a abertura das atividades desportivas que ainda estavam encerradas, em consequência das restrições impostas devido à pandemia de covid-19, confirmando a já anunciada retoma competitiva das modalidades coletivas de pavilhão, sem a presença de público.

"Abrem as atividades desportivas que ainda estavam encerradas e definem-se regras específicas para as atividades físicas e desportivas - a prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, pode ser realizada sem público", resume o comunicado do Conselho de Ministros.

A resolução vai ao encontro das expectativas manifestadas na semana passada pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, que se tinha mostrado confiante no regresso à competição das modalidades coletivas de pavilhão já em agosto.

O desconfinamento total do setor estará dependente do cumprimento de regras sanitárias que serão definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), tal como aconteceu com a retoma da atividade desportiva ao ar livre e das competições de modalidades individuais.

Após a decisão conjunta das federações de andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol de terminarem a época, anunciada a 29 de abril, o mês de julho ficou marcado pelo regresso de alguns clubes aos treinos e pelos sorteios dos calendários dos principais campeonatos, estando já definidas as datas da jornada inaugural da época 2020/21.

Contudo, falta ainda aprovar o protocolo sanitário, pelo que as quatro federações têm mantido contactos com a DGS e a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto no sentido, de juntamente com presidentes, diretores técnicos e médicos federativos, estabelecer as regras para a retoma das competições, à semelhança do que aconteceu com o futebol.