Modalidades de pavilhão do F. C. Porto regressam aos treinos

O F. C. Porto anunciou, esta sexta-feira, que as equipas de hóquei em patins, andebol e basquetebol vão retomar os treinos no Dragão Arena a partir da próxima segunda-feira.

Numa altura em que os campeonatos das modalidades de pavilhão foram dados como terminados devido à pandemia do novo coronavírus, os dragões anunciaram agora que vão continuar a trabalhar, respeitando as medidas de prevenção e segurança contra a covid-19.

"Divididos por modalidades e por grupos de atletas, para garantir as necessárias condições de segurança", informou o F. C. Porto nas redes sociais.

Num comunicado divulgado posteriormente no site oficial, os dragões esclarecem que, "face à inexistência de competição, ao contrário do que se perspetiva no futebol, não haverá testagem, mas sim postos de controlo no pavilhão".

"Os treinos serão acompanhados pelo respetivo treinador e por um elemento do Departamento de Saúde do clube. No caso da equipa de andebol, será Carlos Martingo a orientar os trabalhos nas próximas semanas, pois Magnus Andersson regressou ontem [quinta-feira] à Invicta e vai cumprir 14 dias de quarentena antes de se juntar ao grupo", pontua a nota.

As competições nacionais de andebol, basquetebol e hóquei em patins foram canceladas, a 29 de abril, pelas respetivas federações, devido à pandemia de covid-19.

O cancelamento das provas deixou sem campeões ou descidas os campeonatos dessas três modalidades de pavilhão - às quais se junta o voleibol -, que tinham as provas suspensas desde 11 e 12 de março.

O F. C. Porto liderava o campeonato de andebol quando este foi suspenso.