Modalidades do Benfica regressam aos treinos no pavilhão

Os atletas das modalidades de pavilhão do Benfica voltam a treinar a partir desta terça-feira, numa primeira fase individualmente, após a interrupção provocada pela pandemia de covid-19, revelou esta segunda-feira o clube.

"Neste regresso foram tomadas todas as diligências de segurança seguindo as orientações da Direção-Geral da Saúde nesta matéria, sendo que o retorno será feito numa primeira fase com treinos individuais", lê-se no site oficial das águias.

A retoma dos treinos vai obedecer a um plano de retorno à atividade desportiva que contempla várias vertentes, tendo já sido realizados os testes à covid-19 aos atletas para o arranque dos treinos individuais.

Segundo as o clube da Luz, também vai ser obrigatória a utilização de máscaras, exceto durante as sessões de treino no caso dos atletas, e vai haver um reforço de pontos para a higienização frequente das mãos.

Também foi feita uma calendarização de treinos de forma a limitar o número de atletas e staff em simultâneo, "cumprindo as normativas em vigor de lotação e distanciamento social, bem como intervalos adequados para permitir a higienização profunda dos espaços entre equipas", acrescentou o Benfica.

A definição do tipo de treino por modalidade, de forma a garantir a distância entre atletas e a ​​​​​​​não partilha de equipamentos de treino, a limitação do uso de balneários, e os circuitos pensados de forma a evitar cruzamento e aglomerações de pessoas completam o plano.