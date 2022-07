Modalidades: dragões pintaram os títulos nacionais de azul e branco

Nuno A. Amaral Hoje às 12:22 Facebook

F. C. Porto fecha a época com mais campeonatos e Taças de Portugal do que Sporting e Benfica. Nas modalidades coletivas, apenas o basquetebol fugiu aos portistas.

A época de 2021/22 chegou ao fim com o F. C. Porto à frente de Sporting e Benfica na contabilidade dos campeonatos e Taças de Portugal ganhos nas modalidades coletivas de estádio ou pavilhão: futebol, andebol, basquetebol, hóquei em patins, voleibol e futsal. Com a conquista do título nacional de hóquei, na passada quarta-feira, os azuis e brancos fecharam a temporada com cinco títulos, enquanto os leões venceram quatro e as águias somaram três. O domínio dos grandes é total, pois não houve mais nenhum clube a ganhar troféus nas seis modalidades.

Importa sublinhar que, nestas contas, não entram as Supertaças, Taças da Liga ou troféus internacionais, com os quais seria o Sporting a liderar (ganhou a Supertaça e a Taça da Liga de futebol, básquete e futsal, ao passo que o F. C. Porto conquistou a Supertaça de andebol e a Taça Intercontinental de hóquei, enquanto o Benfica venceu a Supertaça de voleibol e a Liga Europeia de andebol).