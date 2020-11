Modalidades e futebol não-profissional retomados

JN Ontem às 22:41 Facebook

Depois da suspensão de todo o desporto, à exceção dos campeonatos profissionais de futebol, no passado fim de semana, Governo decretou o retomar das competições.

O Governo decidiu, esta segunda-feira, equiparar a atividade dos desportistas federados aos profissionais, permitindo, assim, o retomar das competições.

"Para os efeitos do presente artigo, a atividade dos praticantes desportivos federados e seus treinadores, bem como acompanhantes desportivos do desporto adaptado, é equiparada a atividade profissional", lê-se na resolução, assegurando as competições mesmo de clubes dos 121 concelhos com elevada incidência de casos de testes positivos para o novo coronavírus.

Esta decisão surge depois de as competições não profissionais terem sido suspensas no passado fim de semana, devido à proibição de deslocação entre concelhos, permitindo apenas a realização dos jogos das duas competições profissionais de futebol, a I e II Liga.

O Governo reiterou esta medida ao salientar que "a prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, incluindo a I Liga de Futebol Profissional, pode ser realizada sem público desde que no cumprimento das orientações definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS)".