Modelo conta que a tentaram contratar para seduzir Djokovic: "Ofereceram-me 60 mil euros"

Natalija Scekic revelou, este domingo, que foi contactada por um homem para um golpe com o objetivo de manchar a carreira e o casamento do tenista sérvio.

Novak Djokovic quebrou, recentemente, mais um recorde e tornou-se no tenista que mais tempo esteve na liderança do ranking ATP. Para assinalar o feito, o sérvio decidiu organizar uma festa apenas com a família mais próxima e a equipa e, pelos vistos, quase foi vítima de um golpe.

Segundo a revista sérvia "Svet&Sandal", um "homem com muito dinheiro" tentou contratar uma modelo para seduzir Novak Djokovic. O plano incluía deitar-se com ele e gravar imagens para, posteriormente, estas se tornarem públicas para manchar a carreira e o casamento do atleta. A publicação adianta ainda que o homem em questão, que terá recebido indicações para executar o plano vindas de Inglaterra, quis contratar a modelo Natalija Scekic, que revelou a história. O plano acabou por fracassar por falta de tempo para o implementar.

"É verdade que um tipo me contactou. Conheço-o da cidade e considerava-o uma pessoa séria. Conheço os trabalhos dele. Quando me pediu um encontro pensei que era um assunto comercial. No entanto, à medida que avançava a conversa, vi que não tinha nada a ver com a minha vida", começou por explicar a modelo, salientando que se sentiu "ofendida" e "humilhada".

"Pensei que se tratava de uma câmara oculta quando me disse que tinha de seduzir Novak e gravá-lo, mas para não me preocupar com essas coisas porque ele ocupava-se com isso. Disse que podia conseguir uns 60 mil euros e uma viagem para onde quisesse. Ri-me, estava à espera que me dissesse que era uma brincadeira mas ele estava a falar muito a sério. Senti-me muito ofendida e humilhada. Espero que não tenha encontrado uma rapariga que queira fazer isso porque não é justo para Novak. É o nosso melhor embaixador, um homem de família exemplar", contou Natalija Scekic.

Novak Djokovic e Jelena Djokovic namoram desde os 15 anos e são casados desde 2014. Desta relação, nasceram dois filhos: Tara Djokovic, de três anos, e Stefan Djokovic, de seis.