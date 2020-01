Modicus e Eléctrico arrancam Taça da Liga a vencer

Ontem às 22:43 Facebook

O Modicus, que venceu o Futsal Azeméis por 4-3 e o Eléctrico, que bateu a equipa Quinta dos Lombos, por 5-4, são as primeiras equipas com lugar garantido na Taça da Liga de futsal, competição que arrancou esta quinta-feira, em Matosinhos.

Fábio Lima (três minutos), Willian Carioca (quatro e 12) e Óscar Santos (25) concretizaram os golos dos gaienses do Modicus, quarto classificado do campeonato, enquanto o Futsal Azeméis, quinto colocado, reduziu no segundo tempo por Bebé (28) e João Vigário (29 e 30).

O Eléctrico também garantiu o apuramento, ao derrotar o estreante Quinta dos Lombos, por 5-4, numa partida em que teve de reverter a marcha do marcador. Ludgero Lopes (cinco minutos) e Gonçalo Sobral (11) adiantaram o Quinta dos Lombos, terceiro classificado do campeonato, mas Rodriguinho (17), Silvestre Ferreira (24), Bello (26), Henrique Vicente (34) e Wendell (37) colocaram o resultado a favor do Eléctrico, nono colocado, antes de Manuel Mesquita e Hugo Neves (ambos aos 38) reduzirem a diferença final.

Após o arranque dos quartos de final, a prova continua esta sexta-feira no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos, com os jogos Sporting de Braga-Sporting (18.30 horas) e Benfica-Burinhosa (21.15 horas).

As meias-finais decorrem no sábado (17 e 21 horas), enquanto a final está marcada para domingo (17. 30 horas), sempre em Matosinhos.