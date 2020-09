Mónaco cede extremo Gil Dias ao Famalicão

JN Hoje às 19:28 Facebook

O extremo português Gil Dias, de 23 anos, foi emprestado pelo Mónaco ao Famalicão, pelo qual assinou um vínculo de um ano, anunciou esta sexta-feira o clube minhoto.

"A SAD do Futebol Clube de Famalicão anuncia ter chegado a acordo com o jogador Gil Dias para a assinatura de um contrato válido até ao final da presente temporada. O extremo, de 23 anos, está de regresso ao futebol português, onde se notabilizou ao serviço do Rio Ave Futebol Clube na temporada 2016/2017. Nas últimas épocas, Gil Dias teve várias experiências interessantes na carreira, tendo atuado na Liga Francesa, Italiana, Grega e Espanhola", avançou o Famalicão.

"Depois de vários anos no estrangeiro, senti ser o momento e clube ideais para regressar ao meu país. Estou muito feliz e desejoso de ajudar o Futebol Clube de Famalicão a manter o trajeto ascendente no futebol português", disse o jogador, em declarações ao site oficial do clube.

Gil Dias fez a formação na Sanjoanense, passando pelos juniores e equipa B do Braga antes de rumar ao emblema monegasco. Foi emprestado ao Varzim, Rio Ave, Fiorentina, Nottinham Forrest e Olympiacos. Na época passada fez 16 jogos pelo Mónaco antes de ser cedido aos espanhós do Granada, pelo qual disputou 13 partidas.