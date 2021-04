Mónaco de Gelson Martins nos "quartos" da Taça de França

JN/Agências Hoje às 21:40 Facebook

O Mónaco, com o internacional português Gelson Martins a titular, apurou-se para os quartos de final da Taça de França, ao derrotar, esta terça-feira, em casa, o Metz, nos penáltis, após igualdade a zero no tempo regulamentar.

Num jogo bem disputado, e que só teve um cartão amarelo, mostrado ao médio costa-marfinense Victorien Angban, do Metz, aos 65 minutos, seis minutos depois de Gelson Martins ter dado lugar ao espanhol Cesc Fàbregas, a passagem à ronda seguinte só foi decidida na marca dos onze metros.

O Mónaco, que fica agora a aguardar pelo sorteio dos "quartos", foi mais forte e concretizou as cinco grandes penalidades de que dispôs, enquanto o Metz falhou uma ocasião, por intermédio de outro centrocampista costa-marfinense, Habib Maiga, e ficou fora da competição.