Mónaco punirá Gelson por "atitude inaceitável"

O internacional português foi expulso no jogo com o Nimes depois de ter empurrado o árbitro do encontro.

Oleg Petrov, vice-presidente do Mónaco, assegurou que Gelson Martins vai ser "severamente punido" por ter empurrado duas vezes o árbitro do jogo com o Nimes, no sábado passado.

"A atitude do Gelson é inaceitável. Ele vai ser severamente penalizado. Da minha parte vou fazer de tudo para que atitudes como estas não se repitam", disse o dirigente do emblema francês, citado pelo "L'Équipe", esta segunda-feira.

Oleg Petrov adiantou também que ficou surpreendido com a atitude do jogador português

"Ele não é uma pessoa violenta, por isso, foi uma surpresa. Ele disse-me que viveu uma semana muito complicada. Não explica nem desculpa a sua atitude, mas ajuda a entender um pouco", acrescentou.