Monchengladbach baixa salários aos jogadores e técnicos

Os jogadores do Borussia Mönchengladbach e a equipa técnica liderada por Marco Rose vão ter um corte no salário enquanto durar a pandemia de Covid-19, uma medida que partiu dos próprios futebolistas, anunciou esta quinta-feira o clube alemão.

"Os jogadores abordaram o clube com a oferta de cortes de salários voluntários e logo equipa técnica, diretores e executivos do clube se uniram à ideia. Estou muito orgulhoso dos nossos jogadores. Estamos juntos pelo Borussia nos bons e nos maus momentos", afirmou o diretor desportivo, Max Eberl, no sítio oficial do clube na Internet.

O diretor executivo da formação de Mönchengladbach, Stephan Schippers, já tinha referido que, devido ao novo coronavírus, a Bundesliga e os seus clubes estão a passar pela pior situação financeira dos últimos 20 anos, devido à perda de receitas com público, direitos televisivos e patrocínios.

Schippers explicou que só no último jogo com o Colónia (2-1), disputado à porta fechada, o clube deixou de receber cerca de dois milhões de euros em receitas.

O Borussia Mönchengladbach é o atual quarto classificado do campeonato alemão.