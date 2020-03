Alemães do Monchengladbach enchem estádio com adeptos... de cartão

Hoje às 13:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Clube alemão juntou-se à iniciativa do Fanprojekt Monchengladbach que permite aos adeptos reais encomendar uma figura de cartão com as respetivas fotografias.

Ainda não é certo que a Bundesliga seja retomada e mesmo que tal aconteça é improvável que os jogos sejam realizados à porta aberta, devido à pandemia da Covid-19. Se tal suceder, o Borussia Monchengladbach já tem uma solução para remediar o cenário de estadio vazio: adeptos de... cartão.

Basicamente, o que acontecerá é que os adeptos reais poderão encomendar uma figura de cartão com a sua fotografia ao Fanprojekt Monchengladbach (FPMG), a troco de 19 euros, e que posteriormente será colocada no lugar habitual do estádio onde esse adepto se senta. Mas há mais: a figura em cartão estará protegida por plástico, de maneira a ficar em boas condições em caso de mau tempo.

"Seremos o primeiro clube a voltar a dar um pouco de vida ao estádio, mesmo que os adeptos estejam em casa a ver o jogo. Não vamos ter nenhum lucro com isto e quando esta guerra acabar todos poderão levar para casa a sua figura como recordações", explicou o FPMG.

O dinheiro desta iniciativa servirá para manter alguns postos de trabalho no Borussia Monchengladbach.