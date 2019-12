Monchengladbach vence Bayern nos últimos minutos e mantém liderança da liga alemã

Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O Borussia Monchengladbach manteve, este sábado, a liderança isolada da Liga alemã, ao vencer na receção ao Bayern Munique por 2-1, num encontro da 14.ª jornada em que o tento vitorioso surgiu em tempo de compensação.

No Borussia-Park, o empate a um golo parecia ser o desfecho da partida, mas, aos 90+2 minutos, o argelino Ramy Bensebaini bisou e deu o triunfo aos locais, de grande penalidade, na sequência da expulsão de Javi Martinez.

O jogador africano já tinha restabelecido a igualdade, aos 60 minutos, respondendo ao tento inaugural do croata Ivan Perisic, já na segunda parte, aos 49.

A formação de Monchengladbach passou a somar 31 pontos, enquanto o Bayern Munique manteve-se com 24, tombando para o sexto posto, fora dos lugares de acesso à Champions.

No segundo posto, com 30 pontos, a apenas um da liderança, está o Leipzig, adversário do Benfica no Grupo G da Liga dos Campeões, que este sábado somou o sétimo triunfo consecutivo na prova, diante do Hoffenheim (3-1), graças ao bis de Timo Werner (11 e 52) e a um tento de Marcel Sabitzer (83). Os forasteiros reduziram por Ermin Bicakcic (89) e seguem no oitavo lugar, com 21.

Com o internacional português no onze, o Borussia Dortmund alcançou o terceiro lugar, de forma provisória, com 26 pontos, ao golear em casa o Fortuna Dusseldorf, por 5-0, com tentos de Marco Reus (42 e 69), do belga Thorgan Hazard (58) e do inglês Jordan Sancho (63 e 74).

O Dusseldorf prossegue em zona de despromoção, no 16.º posto, com 16 pontos.

Nos outros encontros da ronda 14, o Augsburgo e Friburgo receberam e venceram o Mainz e o Wolfsburgo, por 2-1 e 1-0, respetivamente.

O anfitrião ​​​​​​​Bayer Leverkusen defronta ainda hoje o Schalke, com os visitantes a poderem ultrapassar o Dortmund em caso de triunfo.