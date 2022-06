Moncho López anuncia adeus ao F. C. Porto 13 anos depois

Hoje às 19:56 Facebook

O treinador dos azuis e brancos anunciou, este sábado, a saída do comando técnico do F. C. Porto, terminando, assim, uma ligação que teve o início em 2009/10.

"Queriam que eu continuasse. Eu não saio do F. C. Porto. Acaba a minha etapa como treinador, o meu contrato acaba a 30 de junho, e preciso de parar neste momento de ser treinador em Portugal. Vou tentar treinar, há interesse de clubes em Espanha, há outras possibilidades. O que vou tentar é não ser adversário do F. C. Porto. Não estou preparado nos próximos anos para jogar contra o F.C. Porto. Não tinha clube e agora tenho clube. Este será sempre o meu clube, seja onde for", disse Moncho López em conferência de imprensa.

O treinador de 52 anos chegou aos azuis e brancos em 2009/10 e conquistou dois títulos de campeão nacional. Este sábado, deixou fugir o título depois de perder por 63-91 diante do Benfica, no jogo 4 da final do play-off do campeonato nacional de basquetebol, no Dragão Arena.