Moncho López deixa comando do F. C. Porto e prossegue a carreira no Japão

Depois de 13 temporadas consecutivas no Dragão, Moncho López muda-se para o Japão, onde vai orientar o Rizing Zephyr Fukuoka, da 2.ª divisão nipónica de basquetebol.

Ao serviço do F. C. Porto, o treinador espanhol disputou mais de 500 partidas oficiais, tendo conquistado 15 títulos nacionais pelos portistas, entre os quais duas Ligas e três Taças de Portugal.

Moncho López. de 52 anos, anunciou a saída do comando dos dragões após a final do campeonato perdida para o Benfica (3-1), na última temporada. "Necessito parar de treinar em Portugal", disse, na altura.

O seu sucessor no banco do F. C. Porto deverá ser Fernando Sá, antigo jogador dos azuis e brancos, que enquanto treinador se evidenciou ao serviço do V. Guimarães, pelo qual conquistou duas Taças de Portugal.