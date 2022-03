Monfils afasta Medvedev de Indian Wells e do trono mundial

Rui Almeida Santos Hoje às 11:39 Facebook

Russo permitiu reviravolta do experiente tenista francês e devolve a liderança do ranking ATP a Novak Djokovic. Nadal e Norrie também venceram, ao contrário de Tsitsipas. No torneio feminino, Kontaveit foi afastada.

Com uma exibição exuberante, bem ao seu estilo, pontuada por vários momentos de puro talento, Gael Monfils afastou o (ainda) número 1 do mundo, Daniil Medvedev, do torneio Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia.

O francês, de 35 anos, começou por perder o primeiro parcial, por 6-4, mas operou a reviravolta (6-3 e 6-1) com um punhado de pontos incríveis, entre saltos na rede e serviços por baixo, forma com que fechou o encontro.

Monfils avança para os quartos de final de Indian Wells, enquanto Daniil Medvedev devolve o trono do ranking ATP a Novak Djokovic no início da próxima semana.

Esta madrugada, Rafael Nadal subiu o nível para afastar o britânico Daniel Evans por 2-0 (7-5 e 6-4), enquanto Stefanos Tsitsipas, número 5 do Mundo, caiu perante o jovem norte-americano Jenson Brooksby (2-1), pelos parciais de 1-6, 6-3 e 6-2.

Na reedição da final do ano passado, o britânico Cameron Norrie, campeão em título do torneio californiano, derrotou o georgiano Nikoloz Basilashvili (2-1), enquanto o australiano Nick Kyrgios, número 132 do ranking ATP, não deu hipóteses ao número 8 da hierarquia, o norueguês Casper Rudd, que derrotou por 2-0.

No torneio feminino, a jovem canadiana Leylah Fernandez alcançou uma boa vitória diante da americana Shelby Rogers, por 2-1 (6-1, 3-6 e 6-3), enquanto Paula Badosa, número 7 do ranking WTA, venceu o duelo espanhol com a veterana Sara Sorribes Tormo por 2-0 (7-6 e 6-1).

A principal surpresa da última madrugada foi assinada pela checa Marketa Vondrousova, que afastou Anette Kontaveit. A tenista natural da Estónia, que fecha o top-5 da hierarquia mundial, ganhou o primeiro set, por 6-3, mas perdeu os dois parciais seguintes no tie-break.