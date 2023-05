Montalegre recebe mundial de Rallycross mais eletrizante de sempre

Dentro das novidades, está o regresso de ​​​​​​​Sebastian Loeb nome incontornável do Rally mundial e o primeiro ano de provas com carros 100% elétricos.

O público português, adepto de automobilismo, vai ter a oportunidade de, já neste fim de semana, poder assistir aos melhores pilotos do mundo em prova no circuito internacional de Montalegre.

Espalhados por quatro categorias diferentes de carros, vão estar nomes como Sébastien Loeb, Johan Kristoffersson, Niclas Grönholm, Timmy Hansen, Kevin Hansen, Klara Andersson e Guerlain Chicherit.

PUB

Na apresentação do evento, realizada no Cais de Gaia, sob um cenário elegante muito por culpa do Douro no fundo, estiveram alguns dos nomes que tornaram este evento possível, como foi o caso de Bernardo Sousa, embaixador desta prova, em Portugal, que não espera outra coisa se não: "Batalhas aguerridas, carros rápidos, muitos toques e emoções muito fortes", nesta corrida que marca o início do mundial de Rallycross.

Mesmo por se tratar de um começo e ainda para mais por dar as boas vindas aos carros 100% elétricos, automóveis com 700 cavalos, muitos dos pilotos ainda não sabem o que esperar e precisam dos testes que têm início já amanhã para efetuar as últimas afinações aos carros: "Não posso antecipar lá grande coisa por se tratar de uma grande alteração, mas sei que é sempre muito difícil batalhar contra estes grandes pilotos", disse Klara Andersson, pilota sueca que na época passada conseguiu o primeiro pódio da carreira em Montalegre a competir contra homens.

Sebastian Loeb, nome sonante do automobilismo mundial, também esteve presente e por entre sorrisos admitiu ser um prazer enorme correr em Portugal e que sabe que pode contar com o fanatismo saudável dos portugueses, amantes das quatro rodas, para o apoiar. Igualmente marcante no mundo automóvel é o carro em que o francês vai competir. Trata-se de um Lancia Delta, com motorização completamente elétrica e que vai ser posto à prova no terreno exigente de Montalegre.

Por último, esteve ainda presente a presidente do município de Montalegre, Fátima Fernandes, que naquela envolvência, aproveitou para sublinhar as qualidades da cidade e não escondeu a alegria ao ouvir pilotos de renome elogiar o circuito da casa: "É um tremendo orgulho ouvir estes profissionais do automobilismo dizer que a pista de Montalegre é uma das melhores do mundo".

De recordar que os bilhetes se encontram disponíveis no site oficial da competição e que já é esperada uma grande comparência de público português e espanhol para apoiar estes pilotos durante um ​​​​​​​fim de semana que promete ser mais eletrizante do que nunca.