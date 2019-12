Monterrey vence anfitrião Al Sadd e defronta Liverpool nas meias-finais

Hoje às 20:19 Facebook

Os mexicanos do Monterrey qualificaram-se este sábado para as meias-finais do Mundial de Clubes, ao vencerem os anfitriões do Al Sadd, por 3-2, nos quartos de final, e vão disputar uma vaga na final com o Liverpool.

Os campeões da Champions da CONCACAF marcaram por intermédio dos argentinos Vagioni, aos 23 minutos, e Funes Mori, que jogou no Benfica, aos 45+1, e de Carlos Rodríguez, aos 77, enquanto a formação comandada pelo espanhol Xavi reduziu, por duas vezes, pelo argelino Bounedjah, aos 66, e por Abdelkarim Hassan, aos 89.

O Monterrey vai defrontar o Liverpool, na quarta-feira, um dia depois de o Flamengo, de Jorge Jesus, disputar um lugar na final da competição frente aos sauditas do Al Hilal, que o treinador português orientou durante alguns meses em 2018/19.

Também em Doha, o conjunto da Arábia Saudita, campeão asiático, venceu hoje o Espérance Tunis, Liga dos Campeões de África, por 1-0, com um golo do francês Bafétimbi Gomis.