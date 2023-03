Montiel, autor do penálti que deu Mundial à Argentina, acusado de abuso sexual

JN Hoje às 10:02 Facebook

Gonzalo Montiel, autor do penálti que atribuiu em dezembro o título mundial à Argentina no Catar, é acusado de abuso sexual. A denúncia foi feita por uma modelo cujo nome não foi revelado.

A advogada, Raquel Hermida, que representa a pessoa em causa, relatou a sua versão à Rádio 10, na Argentina. "O episódio aconteceu na casa do jogador, em La Matanza, na Argentina, em 1 de janeiro de 2019. É um caso de abuso sexual com acesso carnal, agravado por um conjunto de pessoas".

Na entrevista, avançou com alguns dados. "Ele convidou-a a conhecer a sua família, estavam de algum modo a fazer o papel de namorados. Além de convidá-la, disse-lhe que seria bem tratada. Ele insistiu muito", garantiu, acrescentado que a sua cliente acabou por ficar inconsciente durante o encontro. "Ela acordou na porta da casa de Montiel e não sabe quantas pessoas participaram no abuso. Ela disse que, por uma questão de estética, ela é modelo, não toma bebidas alcoólicas".

No momento em que resolveu avançar com a denúncia, a advogada assegura que houve muitas ameaças. "As principais vieram da própria mãe".

O lateral direito Montiel tem 27 anos e joga atualmente no Sevilha. Em 2019, momento em que terá ocorrido o abuso, representava o River Plate.