Montpellier derrota Lyon para a Liga francesa

O Montpellier somou, esta terça-feira, o segundo triunfo na liga francesa, ao bater, em casa, o Lyon (2-1), que jogou toda a segunda parte com menos um elemento, num encontro em atraso da primeira jornada.

Os golos do médio francês Teji Savanier, aos 38 e 59 minutos, o primeiro na transformação de um penálti, o segundo num remate forte dentro de área, deram a vitória à equipa local, que teve o defesa português Pedro Mendes entre os titulares.

Quando perdia pela margem mínima, o Lyon, com o luso Anthony Lopes na baliza, ficou reduzido a 10 elementos, face à expulsão do médio Aouar, à beira do intervalo (44).

O holandês Memphis Depay, vindo do banco, ainda encurtou distâncias perto do fim, através de uma grande penalidade (82), relançando a partida até ao apito final, também por culpa de outra expulsão, do defesa brasileiro Hilton no lado dos visitados.

O Montpellier ocupa agora o quinto posto, com seis pontos, a um dos três primeiros classificados, Rennes, Mónaco e Lille, enquanto o Lyon tem quatro, na 11.ª posição.