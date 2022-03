Montpellier é o adversário do F. C. Porto no play-off da Champions

JN/Agências Hoje às 20:51 Facebook

O empate desta quinta-feira entre os húngaros do Szeged e os franceses do Montpellier (29-29) ditou que sejam os gauleses os adversários do F. C. Porto no play-off de acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões de andebol.

Os dragões concluíram o Grupo B da competição no quinto posto e vão defrontar o quarto classificado do grupo A, o Montpellier, equipa na qual alinha o português Gilberto Duarte, ex-jogador portista e que esta quinta-feira não atuou pelos franceses.

A competição foi dividida na primeira fase em dois grupos de oito equipas, tendo os dois primeiros classificados de cada "poule" assegurado já os quartos de final, enquanto os terceiro, quarto, quinto e sexto classificados vão disputar os oitavos de final, de onde sairão as restantes quatro equipas que vão compor os "quartos".