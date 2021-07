Montreal desiste de ser uma das sedes do Mundial2026

JN/Agências Hoje às 18:15 Facebook

A cidade de Montreal, no Canadá, decidiu afastar-se da corrida para ser uma das sedes do Mundial2026, avançou a federação canadiana um dos países organizadores, a par dos Estados Unidos (EUA) e do México.

Em reação, a FIFA agradeceu a Montreal pela participação na fase inicial do processo de seleção, assegurando que continua a colaborar de perto com as federações dos três países organizadores para escolher as cidades que vão receber o Campeonato do Mundo.

O processo de candidaturas continua muito "competitivo", realçou a FIFA, apontando para "um amplo leque de cidades candidatas muito firmes e diversificadas nos três países".

Está previsto que sejam escolhidas 16 sedes nos três países e, com a retirada de Montreal, as principais candidatas canadianas são Edmonton e Toronto.

No México, a Cidade do México, Guadalajara e Monterrey são as favoritas, enquanto nos EUA, as candidatas são Atlanta, São Francisco, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, Nova Iorque/Nova Jersey, Orlando, Seattle e Washington.

Os EUA receberam o Mundial de 1994, enquanto o México organizou o torneio em 1970 e 1986, e o Canadá foi a sede do Mundial feminino de 2015.

O Mundial de 2026 vai ser a primeira edição deste torneio a contar com 48 equipas, e a primeira dispersa por três países.

A FIFA vai visitar as candidatas entre setembro e novembro deste ano, e prevê anunciar a seleção final das cidades para a competição no primeiro ou segundo trimestre de 2022.