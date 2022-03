Morato e Diogo Gonçalves "saltam" para o onze do Benfica

A inclusão de Diogo Gonçalves e Morato são as grandes novidades no onze inicial, escalado por Nélson Veríssimo, para o encontro com o Vizela, referente à 26.º jornada da Liga.

O árbitro da partida será Manuel Oliveira (Porto), auxiliado por Carlos Campos e Tiago Leandro, com André Narciso no VAR. O apito inicial está agendado para as 20.15 horas, no Estádio da Luz, com transmissão na BTV.

Benfica: Vlachodimos; Lazaro, Morato, Vertonghen e Grimaldo; Wegl, Taarabt, Rafa e Diogo Gonçalves; Darwin e Gonçalo Ramos

Treinador: Nélson Veríssimo

Suplentes: Hélton Leite; Meité, Everton, João Mário, Gil Dias, André Almeida, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Tomás Araújo

As águias entram para a 26.ª jornada na terceira posição, com 57 pontos, enquanto o Vizela segue no 14.º lugar, com 24.