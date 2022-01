Morato é para segurar e Sérgio Oliveira de malas feitas para Roma

JN Hoje às 21:23 Facebook

Sérgio Oliveira vai assinar pela Roma e já não será opção para a visita a Vizela, da Taça de Portugal. No Benfica, o defesa central Morato deverá renovar por duas temporadas.

F. C. Porto: O caminho está traçado para Sérgio Oliveira. Ao que o JN apurou, o F. C. Porto e Roma já têm um princípio de entendimento, faltando apenas acertar alguns valores relativos a bónus de prestação. O médio deverá ser cedido até final da época, com uma cláusula de compra de 6,5 milhões de euros. Há ainda a possibilidade de Tomás Esteves estar incluído no negócio.

Benfica: O jovem central do Benfica tem estado a bom nível e os encarnados pretendem segurar o jogador. Para isso, além do simples aumento salarial, em cima da mesa está igualmente a extensão do vínculo por mais uma ou duas épocas, até junho de 2026.