Morato eleito o melhor defesa da Liga em agosto

Totalista no eixo defensivo do Benfica durante o mês de agosto, Morato foi eleito o defesa do mês, com 20,14% dos votos dos treinadores das equipas que competem na Liga.

Atualmente a recuperar de lesão, Morato viu o seu rendimento durante o mês de agosto ser reconhecido pelos treinadores da Liga, que o elegeram o melhor defesa da competição no mês de agosto.

O brasileiro captou 20,41% dos votos, superando a concorrência da dupla de centrais do Sporting de Braga, Tormena (12,5%) e Niakaté (11,11%).

Morato foi totalista no eixo defensivo do Benfica durante o mês de agosto, tendo participado em quatro jogos e marcado um golo, na vitória diante do Boavista, no Bessa, por 3-0.

Na Liga 2, o prémio de defesa do mês foi arrematado por Ricardo Teixeira, jovem defesa central do Leixões que acabaria por se transferir para o Benfica perto do fecho do mercado.

Ricardo Teixeira obteve 16,67% dos votos dos treinadores principais da prova, ficando à frente de Luís Rocha, do Moreirense (13,58%), e João Marcelo (F. C. Porto B) e Hugo Gomes (Moreirense), ambos com 6,79% do total de votos.