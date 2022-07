Morato fez plano de emagrecimento nas férias

Defesa do Benfica pagou programa a personal trainer para perder quatro quilos. Jogador brasileiro ganhou velocidade e ainda poder de impulsão.

Morato, defesa central do Benfica, trabalhou intensamente durante as férias - além do programa de manutenção do clube - para ficar mais seco e trocar a massa gorda por muscular. O plano foi orientado por um "personal trainer" e sem qualquer colisão com as regras do clube.

Na sequência desse trabalho, ao que o JN apurou, o jogador brasileiro perdeu cerca de quatro quilos, ganhou velocidade e poder de impulsão. Por isso, tem estado em evidência na pré-temporada, atuando como titular ao lado de Otamendi.