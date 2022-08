Morato longe dos relvados entre quatro a seis semanas

O defesa central do Benfica Morato sofreu, na passada terça-feira, uma lesão no tornozelo direito frente ao Paços de Ferreira, e vai estar ausente da competição entre quatro a seis semanas, desfalcando a equipa de Roger Schmidt.

As águias venceram os castores, por 3-2, no jogo que acertou o calendário na Liga portuguesa, mas o sucesso no Estádio da Luz também teve custos. Já muito perto do final do encontro, um jogador do Paços caiu em cima do central brasileiro, num lance casual, mas que acabou por causar a lesão do brasileiro.

Morato foi titular em todos os jogos do Benfica esta temporada, pelo que o treinador terá, agora, de estrear uma nova dupla de centrais. Com Lucas Veríssimo e o reforço João Victor também lesionados, sobram Otamendi, Vertonghen e António Silva, um jovem da formação encarnada que até foi titular frente ao Boavista, no Bessa, ocupando o lugar de Otamendi, que cumpriu castigo nessa partida.