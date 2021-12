Morato no eixo e Yaremchuk no ataque do Benfica

Luís Antunes Hoje às 21:54 Facebook

Jorge Jesus vai ter de fazer alterações forçadas no onze do Benfica para o jogo com o F. C. Porto.

Morato e Yaremchuk são as soluções para o encontro do Dragão, no qual Jorge Jesus terá de de colmatar as ausências de Otamendi (castigado), Darwin (lesionado) e Grimaldo (covid-19). O regresso do jovem brasileiro à linha defensiva é garantida e a colocação no eixo até já sucedeu em dois jogos da Taça de Portugal, concretamente frente ao Trofense e Paços de Ferreira, com Vertonghen, na esquerda, e André Almeida, na direita.

Noutro plano, sem Darwin, Jorge Jesus deve promover a reintegração de Roman Yaremchuk na frente de ataque. Seferovic constitui a terceira solução , mas tudo indica que o ucraniano seja o eleito.

Na esquerda, subsistem dúvidas sobre quem ocupa a vaga de Grimaldo. Lázaro e Gil Dias são hipóteses. Noutro âmbito, os encarnados voltam hoje a treinar no Seixal e a repetir os testes para despistagem da covid-19, desta vez já num exame PCR, sempre obrigatório nas 48 horas antes do duelo.