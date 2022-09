Morato renova contrato até 2027

JN/Agências Hoje às 17:50 Facebook

O Benfica anunciou a renovação de contrato com Morato, até 2027. Assim, o defesa que estava a realizar um bom arranque de temporada, até se lesionar, acrescenta dois anos ao vínculo anterior.

O brasileiro foi contratado em setembro de 2019 ao São Paulo, por cerca de sete milhões de euros, e, esta temporada, foi uma das apostas iniciais de Roger Schmidt para o centro da defesa, em pareceria com Otamendi. Só perdeu esse estatuto quando se lesionou no jogo com o Maccabi Haifa (2-0), da primeira jornada da Liga dos Campeões, sendo que António Silva aproveitou a oportunidade para se revelar como um jovem com muito potencial e de maturidade invulgar para a idade (18 anos).

Pela equipa principal dos encarnados Morato soma 38 jogos e dois golos (mais 46 jogos e quatro golos pela equipa B).