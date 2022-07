Morato tem proposta e Samuel Lino oficializado no Atlético

Central do Benfica interessa ao Rennes e extremo ex-Gil Vicente foi confirmado na formação madrilena.

Benfica: O Rennes apresentou uma proposta de dez milhões de euros ao Benfica por Morato, segundo informou Fabrizio Romano. As águias vão entrar em negociações pelo defesa central, que chegou à Luz em 2019 a troco de cerca de oito milhões de euros.

Atlético Madrid: Samuel Lino foi oficializado como reforço da equipa de Madrid, após o negócio ter sido finalizado já nas últimas semanas da época passada. O extremo chega proveniente do Gil Vicente a troco de 6,5 milhões de euros e assinou contrato por cinco temporadas com a formação onde joga João Félix.

Juventus: Dupla de luxo está confirmada na Juventus. Di María já se apresentou no centro de treinos da equipa italiana e posou junto ao treinador Massimiliano Allegri, tendo sido inclusive recebido em euforia pelos adeptos. O extremo argentino terminou contrato com o PSG e assinou por uma época pela Juve.

Paul Pogba também será reforço a custo zero da equipa de Turim, depois do término do vínculo com o Manchester United, e publicou um vídeo onde escreve que "está de volta".

Liga inglesa: O Manchester City oficializou esta sexta-feira a contratação de Julián Álvarez ao River Plate. O acordo já estava fechado há alguns meses, mas só agora foi oficializado. O avançado argentino custa cerca de 18 milhões de euros aos ingleses.

Ainda na Premier League, o Tottenham vendeu o extremo Bergwijn ao Ajax por 31 milhões de euros, a contratação mais cara de sempre da equipa neerlandesa.

Fiorentina: O avançado ex-Benfica Luka Jovic vai ser reforço da Fiorentina, transferindo-se assim em definitivo do Real Madrid. O sérvio chega a custo zero, através do acordo entre os dois clubes, mas a formação de Madrid fica com 50% de uma futura venda, enquanto a Fiorentina terá de pagar a totalidade do salário. O jogador assina até 2024 com mais dois anos de opção.

Villarreal: Pepe Reina está de regresso ao Villarreal, 17 anos depois. O guarda-redes espanhol de 39 anos representou a formação espanhola entre 2002 e 2005 e regressa agora a uma casa que já conhece, após ter saído da Lazio, onde passou as últimas duas épocas.

Paços de Ferreira: Os castores anunciaram a contratação do extremo Nigel Thomas, proveniente da equipa B do PSV. O jogador neerlandês de 21 anos assinou até 2025 com o Paços de Ferreira.