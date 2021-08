Morato titular contra o Arouca

JN Hoje às 17:28 Facebook

Desfalcado de Vertonghen, um dos centrais imprescindíveis no Benfica desde que chegou em 2020/21, Jorge Jesus confirmou que o substituto direto será o brasileiro Morato, sem adiantar ainda se usará dois ou três defesas na partida contra o Arouca.

"A equipa não será igual. Não é por causa do Vertonghen que o esquema pode ser alterado, [no jogo com o Spartak] entrou o Morato e continuou o mesmo sistema, aliás amanhã vai entrar o Morato, não é por aí. Temos o Ferro lesionado, mas temos tempo, uns 10 dias, para trabalhar em cima do mercado e pensar no que é melhor para o Benfica - e saber a gravidade da lesão do Vertonghen", explicou o técnico das águias.

Em relação aos erros de arbitragem o treinador demonstrou o lado mais compreensivo, mas não deixou de pedir "menos erros". "Haverá sempre erros na arbitragem com ou sem VAR. Somos humanos e quem decide são pessoas. O que queremos é que haja o mínimo e por isso é que o VAR também existe como ferramenta para ajudar. O Benfica quer é que haja o mínimo de erros, principalmente nos encontros que nos envolvem, mas não fazemos qualquer tipo de pressão. Haverá sempre falhas queremos é que pelo menos não prejudiquem o resultado do jogo", sublinhou o técnico durante a antevisão do embate com o Arouca

A viver um bom momento, com três vitórias em três jogos oficiais, JJ confessa que ainda não tem um "conhecimento muito profundo do Arouca", mas isso não vai baixar os níveis de concentração da equipa. "É uma equipa bem organizada, rápida a sair para o contragolpe, forte na bola parada e que tem alguns momentos de jogo que temos de estar muito atentos, senão podem surpreender-nos. Mas também é verdade que o Arouca tem de se preocupar muito com o Benfica, o que não invalida que olhemos para o nosso rival com humildade e respeito", analisou.

O técnico benfiquista acredita que a entrada de João Mário foi importante para a equipa mas afirma que o facto de as águias serem "uma equipa com melhores automatismos e ideias ofensivas e defensivas", também ajuda a destacar o médio. "João Mário, é um jogador com características que não tínhamos. Sabe os ritmos de jogo, organizar quando tem de ser organizado, arriscar quando tem de arriscar e isso deu alguma estabilidade à equipa em termos ofensivos e defensivos", apontou Jesus.

O Arouca, viaja para Lisboa com a intenção de emendar a entrada 'em falso' no campeonato, uma vez que foi derrotado (2-0) em casa, pelo Estoril, na primeira jornada. O encontro será dirigido por Manuel Mota, no Estádio da Luz, às 18 horas de amanhã.