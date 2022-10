Morato volta a lesionar-se num jogo da equipa B

JN Ontem às 22:55 Facebook

Defesa-central das águias, que recuperara de lesão, apresentou queixas no tornozelo direito e foi substituído na fase inicial do duelo entre a B SAD e o Benfica B, da II Liga, na noite deste sábado, no Jamor. Lucas Veríssimo também voltou a competir na equipa secundária e Roger Schmidt assistiu ao embate na bancada.

Morato regressou este sábado à competição, mas pela equipa B do Benfica, num jogo da ILiga II frente à B SAD. O brasileiro não teve porém um regresso feliz já que, aos 27 minutos, foi substituído com queixas no tornozelo direito. A mesma zona em que se lesionara devido a uma entorse traumática, em agosto.

.Lucas Veríssimo também tornou a competir após uma lesão que lhe provocou uma longa paragem de onze meses. O jogador saiu ao intervalo, mas na sequência de uma decisão já prevista.

Por outro lado, Roger Schmidt, técnico das águias, assistiu ao embate, juntamente com Rui Pedro Braz, diretor desportivo do clube encarnado. .