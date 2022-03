Mordaça financeira não cala talento dos Dragões Sandinenses

Apesar do enorme passivo, Dragões Sandinenses lideram a Série 1, da Divisão de Honra da A. F. Porto. Equipa gaiense segue invicta há 11 jogos

A luta contra um enorme passivo, herdado de direções anteriores, não impede o Sport Clube Os Dragões Sandinenses de fazer um brilharete no plano desportivo. São líderes da Série 1, da Divisão de Honra, quando inicialmente o objetivo passava pela manutenção, e estão a atravessar um bom momento de forma, estando invictos há 11 jornadas.

Se dentro de campo as coisas estão a acontecer melhor do que o previsto, no departamento financeiro a realidade é outra. Atualmente, os gaienses são dirigidos por uma comissão administrativa, liderada por Joaquim Monteiro, pois "ninguém quer formar uma Direção".