Moreirense - Famalicão: um grande espetáculo numa tarde de calor

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 21:13 Facebook

Twitter

Partilhar

As duas equipas ainda procuram a primeira vitória na Liga. André Luís evitou derrota cónega.

André Luís tem sido o jogador talismã de João Henriques, conseguindo, este domingo, com novo golo, evitar a derrota do Moreirense, em casa, diante o Famalicão (2-2). As duas equipas continuam sem ganhar na Liga, mas protagonizaram um bom espetáculo e apresentaram qualidade suficiente para trepar lugares na tabela classificativa.

Numa tarde de muito calor, o dérbi minhoto teve ritmo, intensidade e oportunidades nas duas balizas. Ao golo de Rafael Martins, de grande penalidade, os famalicenses reagiram com qualidade e o francês Banza, com um bis, originou a cambalhota no marcador. João Henriques socorreu-se de André Luís e o brasileiro apenas precisou de dois minutos para deixar a sua marca. Na sequência de um canto, o instinto goleador do camisola nove evidenciou-se, com o avançado a antecipar-se a David Tavares e a não dar hipóteses de defesa a Júnior.

A emoção prevaleceu até ao apito final de Manuel Mota, mas foi insuficiente para que os treinadores João Henriques e Ivo Vieira festejassem a primeira vitória na presente época.