Moreirense bate Farense e é cada vez mais líder

JN Hoje às 20:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Cónegos bateram os algarvios em jogo da 10.ª jornada da Liga 2 por 3-2 e têm agora 10 pontos de vantagem para o segundo classificado na tabela.

Num jogo repleto de emoção, foi o Farense que se adiantou primeiro no marcado, com um golo de Rui Costa aos 20 minutos, mas o Moreirense respondeu oito minutos depois com tento de Aparício.

Na segunda parte, os algarvios voltaram a colocar-se na frente, aos 79 minutos, com golo de Pedro Henrique, mas os remates certeiros de Alan (88') e Platiny (90+3') valeram três pontos para os cónegos, que lideram a tabela com 28 pontos.

PUB

O segundo classificado é agora o FC Porto B, que este domingo derrotou o Trofense por 3-0, em igualdade pontual com o Farense, ambos com 18 pontos, sendo que o emblema do sul do país tem menos um jogo disputado.

De resto, neste domingo registam-se ainda empates entre Mafra e Estrela da Amadora (2-2) e Oliveirense e Nacional (0-0), com o Feirense a vencer na deslocação a Penafiel (1-0).