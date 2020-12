Vítor Jorge Oliveira Hoje às 21:12 Facebook

Minhotos só desfazem o nó no segundo tempo e treinador estreia-se a vencer à frente dos cónegos

O Moreirense derrotou o Santa Clara, por 1-0, em jogo que marcou a estreia de César Peixoto a vencer na Liga. Num jogo pautado pelo equilíbrio, prevaleceu a eficácia de Yan Mateus, cujo golo permitiu à equipa vimaranense chegar ao oitavo lugar.

Numa noite de muito frio, os jogadores mostraram vontade de aquecer o jogo com golos. Porém, a vontade evidenciada no primeiro tempo não superou a falta de engenho para desfazer o equilíbrio e o nulo ao intervalo.

O descanso até trouxe um Moreirense mais espevitado, diante um Santa Clara organizado e que foi conseguindo manter o equilíbrio. No entanto, um corte infeliz de Mikel Villanueva deixou Yan isolado perante Marco, prevalecendo o desvio precioso do brasileiro para o único golo do encontro.

Os açorianos reclamaram posição irregular, mas o videoárbitro validou a decisão de Iancu Vasilica. Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, foi célere nas alterações, refrescando e dando maior poder ofensivo ao coletivo. Contudo, as soluções não foram ao encontro das ideias do técnico, diante um Moreirense que soube tapar com rigor os caminhos para a sua baliza e garantir três pontos. Os primeiros de César Peixoto nos cónegos.

Veja o resumo do jogo: