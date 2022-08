Moreirense conquista segunda vitória em casa do Académico de Viseu

JN/Agências Hoje às 18:58 Facebook

O Moreirense venceu em casa do Académico de Viseu, por 3-1, conquistando a segunda vitória em outros tantos encontros da II Liga de futebol, 'estragando' o regresso dos viseenses ao Fontelo mais de um ano depois.

Walterson (17 minutos), Bandeira (49), na própria baliza, e Lawrence Ofori (89) foram os autores dos três golos a favor do Moreirense, enquanto André Clóvis (57) reduziu para o Académico de Viseu, que jogou em inferioridade numérica desde os 35 minutos, por expulsão de Pana.

O Moreirense entrou melhor e, aos nove minutos, Aparício esteve perto de marcar, mas o remate fez a bola tocar ligeiramente no poste, com Gautier a responder para o Viseu com um cabeceamento ao lado.

A pressão da formação de Paulo Alves deu frutos e, aos 17 minutos, Walterson inaugurou o marcador num remate rasteiro, num lance com muitas culpas para o guarda-redes Domen Grill.

Até ao intervalo, Franco (31) podia ter aumentado a vantagem dos "cónegos", mas rematou ligeiramente ao lado, com Bandeira (38) a atirar para as mãos de Kewin Silva.

A formação de Pedro Ribeiro entrou com nova dinâmica na segunda parte e, apesar de estar em desvantagem numérica, conseguiu equilibrar o jogo, mas acabou por sofrer o segundo golo, aos 49 minutos, num autogolo de Bandeira, aos 49 minutos.

O Académico de Viseu reagiu bem ao 2-0 e conseguiu reduzir oito minutos depois, com André Clóvis a fazer o segundo golo no campeonato com um remate à entrada da área.

Lawrence Ofori confirmou o triunfo dos minhotos aos 89 minutos, com um remate de fora da área.

Com esta vitória, o Moreirense passou a somar seis pontos e isolou-se provisoriamente no topo da II Liga, enquanto Académico de Viseu se mantém com um ponto.