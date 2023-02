Moreirense de luto pelo falecimento do vice-presidente

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 15:51 Facebook

"Morreu um dos nossos". Foi desta forma que a SAD do Moreirense, liderada por Vítor Magalhães, anunciou a morte do vice-presidente Joaquim Pereira da Silva.

"Moreira de Cónegos sofre a morte de Joaquim Pereira da Silva, vice-presidente do nosso clube, que aqui viveu e fez amigos honrando as nossas cores e criando obra na nossa Vila. Vice-presidente do nosso clube, dando sempre o seu melhor contributo na nossa casa, casa esta que também é dele, e que tanto ajudou a crescer", recorda o presidente Vítor Magalhães, em comunicado oficial.



"Neste momento de profunda dor, fica para sempre na memória o homem que honrou o Moreirense Futebol Clube durante várias décadas da sua vida, mas também o homem que, apesar de não ser natural de Moreira de Cónegos, honrou e elevou a nossa região ficando para a história de todos como um dos grandes Moreirenses", acrescenta.

E prosseguiu. "Em representação do Moreirense Futebol Clube e dos muitos associados e simpatizantes, manifesto aquele que é também o meu sentimento pessoal e o profundo desgosto pela sua perda".