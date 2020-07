JN Hoje às 21:51 Facebook

Terminou sem golos o duelo entre Moreirense e Sporting, em Moreira de Cónegos, em jogo que encerrou a 30.ª jornada da Liga. A equipa orientada por Ricardo Soares teve de jogar desde os 51 minutos reduzida a dez jogadores.

A jogar em casa, o Moreirense entrou mais determinado e chegou com mais perigo à baliza dos leões.

Com o avançar do cronómetro, o Sporting foi equilibrando o encontro, mas sem criar oportunidades claras de golo.

Aos 51 minutos, um erro clamoroso de Halliche deixou Plata isolado, com o central do Moreirense a recorrer posteriormente à falta para travar o atacante. Tiago Martins não teve dúvidas e expulsou o jogador argelino.

Daí em diante, o Sporting assumiu o controlo do jogo, mas à elevada posse de bola não juntou esclarecimento nas ações realizadas no último terço do terreno.

Com este empate, a equipa de Alvalade soma, agora, 56 pontos, no terceiro posto, três a mais que o Braga, que ocupa o quarto lugar. Já o Moreirense subiu ao oitavo lugar, com 39 pontos.