Ibrahima Camará e André Luís marcaram para os cónegos. Jason Bahamboula destacou-se nos conquistadores.

Moreirense e Vitória B empataram a dois golos, nesta manhã de sábado, no último amigável dos cónegos antes do arranque da segunda Liga, cujo pontapé de saída está agendado para o próximo domingo (15.30 horas), dia 7 de agosto, em casa, diante do Vilafranquense.



Depois de ter estado a perder, com um golo de Jason Bahamboula, a equipa liderada por Paulo Alves procedeu à cambalhota no marcador, com remates certeiros de Ibrahima Camará e André Luís.



Nos conquistadores, o francês Jason Bahamboula esteve inspirado. O avançado, que nos primeiros dias integrou os treinos da equipa principal, selou o amigável com o último golo.



Yan Matheus, pelo terceiro jogo consecutivo, voltou a não fazer parte das escolhas do treinador, estando na iminência de uma transferência. Madson recupera de uma lesão muscular e não é aposta para os primeiros jogos da Liga 2.