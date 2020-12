Moreirense empata graças a deslize do guarda-redes do Gil Vicente

José Pedro Gomes Hoje às 19:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Cónegos estiveram em desvantagem no marcador, mas foram felizes a dez minutos do fim do jogo.

Uma infelicidade de Denis, guarda-redes do Gil Vicente, ditou o empate (1-1) no duelo com o Moreirense. O brasileiro foi protagonista, pelos piores motivos, ao desviar para a própria baliza um pontapé de canto, já na parte final do encontro, diluindo a magra vantagem da equipa, arrancada antes por Rúben Fernandes.

Num desafio que marcou o regresso do técnico Ricardo Soares a Moreira de Cónegos, menos de um mês depois de ter deixado o clube, o agora timoneiro dos galos até mostrou, no primeiro tempo, saber alguns truques, para desmontar a organização dos antigos pupilos, embora só tivesse motivos para festejar à hora de jogo, quando o capitão gilista encontrou uma brecha para fazer o 1-0, na sequência de um canto.

Os vimaranense não esmoreceram com o golpe, e César Peixoto com uma tripla substituição, deu maior rotação à equipa, na tentativa de impedir a quarta derrota consecutiva no campeonato, contando, já aos 80 minutos, com a "ajuda" de Denis, que numa saída punhos, desviou a bola para o lado errado.